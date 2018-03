Lachkicks in Belgica 08 maart 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde krijgt Yllana te gast. De Spaanse meesters van de kolder staan er om gekend om zonder één woord te zeggen een hele zaal aanhoudende lachkicks te bezorgen. Deze keer zoeken ze inspiratie in de wereld van de gastronomie.





Rocksterren

Chefs zijn rocksterren, de uitgevers overleven op kookboeken en vrienden geven punten als ze "komen eten". Dat is gesneden brood voor Yllana om er de draak mee te steken. Een gelauwerde chef is zijn inspiratie kwijt, en moet vertrouwen op zijn team van klungelige koks om een spectaculair en innovatief recept te maken en zo de sterren van het restaurant te behouden. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 10 maart om 20 uur. Toegangskaarten kosten 17 euro. Liefhebbers zijn welkom in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde.





Info en reservatie: info@ccbelgica.be





