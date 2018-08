Laatste terrasjesavond kleurt volledig Dendermonds Nele Dooms

21 augustus 2018

15u45 2 Dendermonde De zomervakantie loopt stilaan ten einde, en in Dendermonde betekent dit dat we deze week toe zijn aan de laatste Terrasjesavond van het seizoen.

Elke donderdagavond biedt de dienst Toerisme en Stadspromotie extra animatie langs de terrassen op de Grote Markt. En traditioneel staat die laatste editie helemaal in het teken van Dendermonde. "En elk jaar is er meer vraag naar die typisch Dendermondse Avond", zegt diensthoofd Patrick Segers. "We komen graag tegemoet aan die vraag en programmeren dus alleen muziek en animatie met een Dendermondse link. Het is ook de ideale opwarmer voor de Dendermondse kermisweek die eraan zit te komen."

't Klein Muziekske kan op de Dendermondse avond, op donderdag 23 augustus, dan ook zeker niet ontbreken. Ook Passe Partoe en The Victory Jazzband brengen muziek. Goochelaars, ballonplooiers, grimeurs en circusartiesten tekenen dan weer zonder twijfel een lach op het gezicht van het jonge volkje.

De terrasjesavond begint om 19 uur met een beiaardconcert. Om 20 uur begint de animatie. Alles is gratis.