Laatste gemeenteraad van huidige legislatuur is een feit Geert De Rycke

12 december 2018

De laatste gemeenteraad van deze legislatuur is geschied.

Vanavond was er de laatste gemeenteraad in de huidige samenstelling. Na deze gemeenteraad is het vanaf januari aan de nieuw verkozenen. Voor burgemeester Piet Buyse (CD&V) was het de laatste gemeenteraad als voorzitter. Vanaf 2019 komt die taak Dirk Abbeloos (CD&V) toe, vanaf 2021 is het aan Dieter Mannaert om de gemeenteraad te leiden.

Piet Buyse blijft wel burgemeester, zijn partij CD&V vormt vanaf Nieuwjaar niet langer een meerderheid met sp.a, maar wel met N-VA.