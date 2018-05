Laatste fase renovatie stadhuis aan de gang 19 mei 2018

De laatste fase van de renovatie van het stadhuis in Dendermonde is volop aan de gang. Werklui zijn onder andere bezig met schilderwerken. De eerste verdieping krijgt een grondige opfrisbeurt. Het gaat om de Aymonzaal waar maandelijks de gemeenteraad plaatsvindt. Daar worden de aankleding en verlichting vernieuwd. Ook de Reynoutzaal, de zijdelingse traphal en de trap naar de zolderverdieping mogen zich aan een opknapbeurt verwachten. Het stadsbestuur keurde ook een project voor de relighting van het gebouw goed. Dat moet er voor zorgen dat de huidige verlichting vernieuwd wordt met een veel milieuvriendelijker en energiezuiniger alternatief.





Ook de werken aan het Belfort schieten goed op. Dat wordt volledig gerestaureerd zodat het, via een trap, ontsloten kan worden voor toeristen. Eerder werden al de Lakenhalle op de gelijkvloerse verdieping en de lokalen van de toeristische dienst vernieuwd tot een hoogtechnologisch bezoekerscentrum. (DND)