Laagvlieger onder invloed betrapt 28 maart 2018

02u34 0

De politie van Dendermonde heeft bij een snelheidscontrole op de Zogsebaan in Grembergen een laagvlieger betrapt. De man reed met een snelheid van 103 kilometer per uur waar er slechts 70 was toegelaten. Bovendien testte hij positief op drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Bij de controle werden 755 voertuigen gecontroleerd waarvan in totaal 31 bestuurders te snel reden.





(KBD)