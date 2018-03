Laagvlieger geflitst op Mechelsesteenweg 10 maart 2018

Op de Mechelsesteenweg is een bestuurder betrapt op een zware snelheidsovertreding. De chauffeur reed maar liefst 105 kilometer per uur waar er slechts 50 per uur is toegelaten. De man krijgt binnenkort een proces-verbaal in zijn brievenbus. Naast zijn geldboete riskeert hij ook een fiks rijverbod als hij voor de rechtbank in Dendermonde zal moeten verschijnen. (KBD)