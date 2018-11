La Confiance krijgt studenten marketing op bezoek Nele Dooms

22 november 2018

Speculoosfabrikant La Confiance uit Dendermonde heeft bezoek gekregen van laatstejaarsstudenten Marketing van de Odisee Hogeschool in Aalst. De jongeren voerden, op vraag van het bedrijf, een marktonderzoek uit om de markt van de speculoosfabrikant uit te breiden naar Frankrijk. De jongeren zijn enthousiast over de samenwerking. “We kunnen hier veel uit leren”, zegt Rani De Schryver, studente Bedrijfsmanagement aan Odisee. Ook de speculoosfabrikant zelf is tevreden. “Vooraleer we ons op nieuwe markten begeven, willen we peilen naar consumenteninteresse”, zegt Patrick Hautphenne, Chief Biscuits Officer van La Confiance. “De samenwerking met Odisee kan ons hierbij helpen. We kijken met belangstelling uit naar de resultaten van het onderzoek.” La Confiance produceert speculooskoekjes met een recept uit 1920. Het won vorig jaar de ‘superior taste award’.