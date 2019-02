KWB veilig op de fiets Nele Dooms

18 februari 2019

17u32

De KWB van Schoonaarde organiseert op vrijdag 22 februari een infoavond rond “veilig op een veilige fiets”. De aanwezigen kunnen hun kennis over de verkeersregels voor fietsers opfrissen en ontdekken wat ze kunnen doen om hun veiligheid als fietser in het verkeer te verhogen. “Eerst testen we met een korte quiz de kennis van de verkeersregels als fietser”, zegt Guy Claessens van KWB Schoonaarde. “Dan is het tijd om de belangrijkste en ook de nieuwe verkeersregels even van dichterbij te bekijken en een aantal verkeerssituaties onder de loep te nemen. We besteden ook de nodige aandacht aan wat een veilige fiets is en hoe je als fietser in het verkeer zichtbaar moet zijn.” Een lesgever met de nodige vooropleiding leidt de workshop in goede banen en beantwoordt alle vragen over fietsveiligheid. De infoavond begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de parochiezaal van Schoonaarde, aan de Moleneinde. De toegang bedraagt 2 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden. Info: guyclaessens@telenet.be of 0477/77.37.41.