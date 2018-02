KWB speelt ziekenhuiskomedie 21 februari 2018

02u50 0

De KWB van Appels is aan haar 36ste toneelproductie toe. Dit keer kiezen de leden voor de dolle ziekenhuiskomedie 'Veel beterschap'. KWB zit met haar toneelgroep dan ook weer op volle koers. Vorig jaar maakten de acteurs nog, na het overlijden van bezieler Juul De Landtsheer, een doorstart. Jürgen Heuvinck is voor de tweede keer regisseur van dienst. "Het Appelse KWB-toneel staat al jaren gekend voor een avond lachen en amusement en dat zal deze keer niet anders zijn", zegt Heuvinck. "De acteursploeg is alvast erg gemotiveerd en de decorbouwers halen alles uit de kast voor een uniek en ongezien decor." KWB brengt begin maart vijf voorstellingen van de klucht 'Veel Beterschap', in het parochiecentrum van Appels.





(DND)