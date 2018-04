KWB plant garageverkoop 28 april 2018

KWB en Gezinsbond van Sint-Gillis plannen een garageverkoop. Het initiatief vond vorig jaar voor de eerste keer plaats en werd een groot succes. Bewoners uit alle straten van Sint-Gillis-Dendermonde kunnen deelnemen. Daarvoor inschrijven is nu al nodig via linda@gezinsbondsintgillis.be of kwb.sintgilliscenter@gmail.com of. De garageverkoop is gepland op zaterdag 26 mei. De organisatoren hopen alvast op heel veel deelnemers die hun garage of voortuin open zetten voor het grote publiek om er tweedehandsspullen aan te bieden. (DND)