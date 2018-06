KWB met kids op pad 09 juni 2018

De KWB van Schoonaarde organiseert morgen een fietsuitstap 'Met de kids op pad'. De deelnemers rijden in groep, op het tempo van de allerkleinste fietsers. Onderweg staat een bezoek aan kinderboerderij voor een drankje en een ijsje op het programma. De fietstocht start om 13.30 uur. De deelnemers verzamelen aan de parochiezaal van Schoonaarde, aan de Moleneinde. Deelnemen kost 4 euro. Info: 0479/79.89.70 of via www.kwbschoonaarde.be. (DND)