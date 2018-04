KWB kamt O.L.V.-Kerk uit 12 april 2018

02u33 0 Dendermonde De KWB van Dendermonde zorgt voor een grondige kennismaking van de OLV-kerk in Dendermonde. Onder het motto 'uitgekamd van kelder tot toren' vindt een bezoek aan de dekenale kerk plaats.

Bezoekers ontdekken onder andere de sacristie, de kapittelkamer en hoeveel pijpen het orgel telt en klimmen tot in de ballingenkamers en op de toren. Wie hieraan wil deelnemen, moet nu al inschrijven.





Het bezoek zelf is gepland op zondag 29 april. Voor de unieke blik achter de schermen van 'de gruëte kerk' staan deken Jo Mattheys, voorzitter van de kerkfabriek Etienne Van Hecke, historicus Aimé Stroobants, kunstenaar Harold Van De Perre en koster-organist Lorenz Meulebroek klaar. De rondleidingen beginnen om 14 uur.





Om 16.45 uur volgt een afsluitend drankje in het parochiecentrum Mariakring vlakbij. Deelnemen kost 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: 0479/299.125 of via bart.peleman@kwbdendermondecentrum.be. (DND)