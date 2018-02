KWB informeert over EHBO in het gezin 21 februari 2018

De KWB van Dendermonde organiseert op vijdag 23 februari een informatieavond rond 'EHBO in het gezin'. Tegelijk vindt ook een demonstratie van een defibrillator plaats. De deelnemers aan de avond leren hoe ze correct eerste zorgen toedienen bij kleinere ongevallen. Het gaat dan onder meer over schaaf- en snijwonden, insectenbeten, brandwonden, bloedneus, blaren op de voet, kneuzingen, splinters of doornen, verslikking of dreigende verstikking, verstuiking en CO-intoxicatie. Deskundigen van het Rode Kruis leren de basisvaardigheden. Ook leggen ze uit hoe een AED-toestel, of automatische defibrillator, werkt. KWB zorgt ervoor dat geïnteresseerden een demonstratie van dichtbij kunnen meemaken. De infoavond start om 19.30 uur in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwkerkplein in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: 0472/45.60.09 of via joost.pinnoo@kwbdendermondecentrum.be. (DND)