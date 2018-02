KWB informeert over burn-out 22 februari 2018

02u42 0 Dendermonde De KWB van Schoonaarde organiseert op dinsdag 27 februari een informatieavond over 'Burn-out: van ziekte naar epidemie'. Aanwezigen krijgen heel wat tips over hoe omgaan met de ziekte, maar ook hoe een burn-out te vermijden is.

"Burn-out is meer dan een modeverschijnsel", zegt Guy Claessens van KWB Schoonaarde. "Het wordt een maatschappelijk probleem. Tijdens onze infoavond legt een deskundige uit hoe je de symptomen kunt herkennen en wat je kunt doen om uit een burn-out te geraken. Maar vooral komt aan bod hoe je een burn-out kunt vermijden. Er zijn een heleboel tips. Aanwezigen horen ook hoe ze als familielid of collega moeten omgaan met iemand die een burn-out heeft."





De infoavond begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Parochiezaal van Schoonaarde, aan de Moleneinde 1. De toegang is gratis voor leden en bedraagt 3 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: 0477/77.37.41 of via www.kwbschoonaarde.be of guyclaessens@telenet.be. (DND)