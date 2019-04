KWB en Gezinsbond zoeken deelnemers voor garageverkoop Nele Dooms

12 april 2019

De KWB en Gezinsbond van Sint-Gillis-Dendermonde willen voor de derde keer een garageverkoop organiseren. Daarom doen ze een oproep naar deelnemers. Iedereen die nog spullen liggen heeft en die tweedehands wil verkopen van op zijn eigen oprit, voortuin of garage, kan meedoen. De voorbije jaren was de garageverkoop altijd een succes. De organisatoren hopen dat dit op zaterdag 25 mei opnieuw het geval zal zijn. Het initiatief zal plaatsvinden tussen 9 en 16 uur. Wie wil meedoen, moet voor 15 mei inschrijven via de websites van KWB of Gezinsbond. Op de dag zelf kunnen geïnteresseerden op de centrale ontmoetingsplaats aan het Camille Marchantplein een plannetje en de adressen krijgen van de deelnemers. Meedoen kost 5 euro. Info: 0491/56.98.95.