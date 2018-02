KWB brengt klucht 28 februari 2018

02u52 0 Dendermonde De KWB van Appels brengt een nieuwe toneelproductie, de 36ste op rij. Traditiegetrouw kiezen de acteurs voor een klucht.

Ze spelen 'Veel beterschap' en zorgen met deze ziekenhuiskomedie voor een avondje dolkomisch amusement. Op die manier houden ze het motto "we spelen voor uw en ons plezier" van de overleden bezieler Juul De Landtsheer in ere. Het Appelse KWB-toneel staat dan ook al jaren gekend voor lachen en amusement.





Regisseur van dienst is Jurgen Heuvinck. 'Veel beterschap' zit vol herkenbare elementen uit het dagelijkse leven. Vier patiënten delen een ziekenhuiskamer. Eén van hen is dement en begint om de haverklap te zingen. En dan zijn er nog een onmogelijk moeilijke verpleegster die iedereen het leven zuur maakt, een homofiele zoon en een lesbische vriendin. Een jonge stagiaire lijkt het enige lichtpunt. KWB speelt voorstellingen op vrijdag 2 maart en zaterdagen 3 en 10 maart. Op zondag 4 maart is er een voorstelling met koffie en gebak en op vrijdag 9 maart vindt een gala-voorstelling plaats met hapjes en drankjes. Liefhebbers kunnen terecht in het Parochiaal Centrum van Appels, aan de Vrijstraat. Info en reservatie: 052/21.86.73 of via kwbtoneelappels@scarlet.be.





(DND)