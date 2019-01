Kwaliteitslabel voor voedingsdienst ziekenhuis Sint-Blasius Nele Dooms

14 januari 2019

17u21 5 Dendermonde De voedingsdienst van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde heeft het Smiley-label van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gekregen. Dat is de hoogste onderscheiding en staat garant voor goede hygiëne en een sluitend controlesysteem. Dat waarborgt de voedselveiligheid.

“We willen in het ziekenhuis onze patiënten een uitstekende en veilige zorg aanbieden”, zegt directeur Karen Pieters. “Ook voedselveiligheid is daar een essentieel onderdeel van. Het ziekenhuis heeft een eigen keuken waar dagelijks 1.500 maaltijden bereid worden voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Naast de permanente interne controles door onze eigen medewerkers, laten we maandelijks ook een controle uitvoeren door een gespecialiseerde, onafhankelijke externe firma. Die controleert onze voedingsdienst op hygiëne, correcte temperatuur bij bewaren, voorraadbeheer en infrastructuur. Tenslotte wordt de voedingsdienst ook geïnspecteerd door het FAVV.”

Op basis van zo’n inspectie kende het FAVV het ziekenhuis haar hoogste kwaliteitsonderscheiding voor grootkeukens toe. Het Smiley-label met lachend gezicht en opgestoken duim toont aan dat de keuken van AZ Sint-Blasius voldoet aan alle gestelde eisen van bij de aankoop tot en met het opdienen van de maaltijden. Het kan driejaarlijks verlengd worden. “Het is een beloning van jaren hard werken met het hele team”, zegt Pieters.