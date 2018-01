KVLV plant Winterwandeling 02u39 0

Vrouwenvereniging KVLV van Mespelare plant een Winterwandeling. De deelnemers verkennen de groene omgeving van Mespelare. De tocht is ongeveer vijf kilometer lang. Onderweg houden de wandelaars even halt voor een korte pauze met een lekker drankje. De Winterwandeling vindt plaats op donderdag 25 januari. Het vertrek is voorzien om 19 uur. De deelnemers verzamelen aan ontmoetingscentrum De Mespel, aan de Mespelarestraat in Mespelare. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: kvlvgewoonanders@gmail.com. (DND)