KV Sint-Gillis bereidt paasstage voor 08 maart 2018

02u49 0

Bij-Dendermonde





Voetbalclub KV Sint-Gillis bereidt voor haar jeugdwerking een paasstage voor. Dat zal eind maart, begin april plaatsvinden. De voetbalclub trapt eerst af met de 48ste editie van haar Paastornooi. Dat vindt plaats op 30 en 31 maart en 1 april, in de Boonwijk. De paasstage vindt plaats van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 april.





Alle kinderen van vijf tot dertien jaar zijn hierop welkom. De stage vindt plaats op de terreinen aan de Rode Weg in Sint-Gillis. Deelnemen kost 70 euro voor de volledige stage of 20 euro per dag. Inschrijven is nodig en kan nu al. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via www.kvsintgillis.be. Info: 0476/34.71.74.





(DND)