Kunstkrakers gezocht 28 maart 2018

De Jeugddienst is op zoek naar 'Kunstkrakers'. Jongeren tussen zestien en twintig jaar kunnen deelnemen aan een kunsttraject dat uiteindelijk uitmondt in een tentoonstelling. Deze keer sluit Kunstkrakers aan op het grote project ViewMasters. Daar hoort onder andere streetart bij, waarbij tal van gevels in de stad opgesmukt zullen worden. Ook de jongeren van Kunstkrakers kunnen hier een steentje toe bijdragen en met spuitbussen aan de slag gaan in de binnenstad. Hiervoor zijn jonge graffiti-artiesten welkom. Ze komen zes keer samen, van midden april tot begin juni. Wie wil deelnemen aan dit project moet zich voor 1 april kandidaat stellen. Deelnemen kost 25 euro. Info en inschrijvingen: 052/21.20.93 of via





jeugddienst@dendermonde. (DND)