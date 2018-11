Kunstig Sint-feest in de Oogappel Nele Dooms

Hoog bezoek voor de kinderen van basisschool Oogappel in Appels vrijdag. Sint-Maarten en zijn gezelschap kwamen langs in de school. “Omdat het jaarthema van onze school rond kunst draait, had de Sint speciaal voor ons ook zijn Kunstpiet mee”, zegt juf Els Verwaeren. “Zo maken we er hier een ‘kunstig’ Sint-feest. Alle leerlingen hebben de voorbije dagen al hun creativiteit boven gehaald om voor de Sint allerlei tekeningen en andere kunstwerken te ontwerpen. Die doen we nu allemaal cadeau.” Aan enthousiasme ontbrak het de kinderen alvast niet. Bovendien waren ook de peutertjes die na nieuwjaar instappen uitgenodigd om Sint-Maarten te ontmoeten.