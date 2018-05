Kunstenaars zetten ateliers open 09 mei 2018

Dendermonde is dit weekend toe aan de tweejaarlijkse Open Atelierdagen.





Meer dan veertig kunstenaars zetten dan hun atelier of werkplek open voor het grote publiek. Bezoekers kunnen kennismaken met de kunstenaar zelf, zijn werk, zijn inspiratiebronnen en manier van aanpakken. De Open Atelierdagen vinden plaats op zaterdag 12 mei en zondag 13 mei, van 14 tot 18 uur. Een brochure bevat alle adressen en exacte openingstijden van de deelnemende kunstenaars. Deelnemen is gratis.





Info: 052/21.30.18, musea@dendermonde.be of www.dendermonde.be/openatelierdagen18. (DND)