Kunstenaars gezocht voor Open Atelierdagen 20 februari 2018

De Stedelijke Musea van Dendermonde gaan op zoek naar kunstenaars die willen deelnemen aan de Open Atelierdagen. Die vinden plaats op zaterdag 12 en zondag 13 mei. Kunstenaars stellen dan hun atelier op werkplaats open voor het grote publiek en laten bezoekers kennismaken met hun kunstwerken. Wie hieraan wil deelnemen, moet inschrijven voor vrijdag 9 maart. Elke kunstenaar kan zich inschrijven voor één of beide dagen. Kunstenaars die voor de eerste keer deelnemen, moeten een korte cv, een plan met de ligging van het atelier en een foto van een recent kunstwerk bezorgen. Kunstenaars die al eerder deelnamen, moeten enkel eventuele wijzigingen meedelen. Deelnameformulieren zijn af te halen in het Zwijvekemuseum, aan de Nijverheidsstraat 1 in Dendermonde. Info: 052/21.30.18 of via musea@dendermonde.be.





(DND)