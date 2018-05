Kunstenaar Luc De Man nodigt uit 25 mei 2018

Kunstenaar Luc De Man uit Appels organiseert een tentoonstelling in zijn thuisbasis. Die draagt de naam "(Un)balanced". De Man ontwerpt en maakte allerlei beeldhouwwerken. Wie met zijn werk wil kennismaken, kan dat op zaterdag 26 en zondag 27 mei en zaterdag 2 en zondag 3 juni, telkens van 11 tot 18 uur. De tentoonstelling is te bezoeken aan de Hoofdstraat 201 in Appels. Info: 0474/25.63.62 of www.lucdeman.be. (DND)