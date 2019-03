Kunst maken à la Michelangelo Geert De Rycke

08 maart 2019

Hoe het voor Michelangelo was om de Sixtijnse kapel te schilderen? Dat ondervonden kinderen in levenden lijve tijdens een workshop in Belgica Bis. Onder begeleiding van de Hollandse kunst-educatieve organisatie SNENS gingen kinderen creatief aan de slag in Belgica Bis. Net zoals kunstenaar Michelangelo dat indertijd deed, gingen de kinderen al liggend op de rug aan het werk. Er werden papieren vastgeplakt aan de onderkant van de tafel zodat de deelnemers effectief konden ervaren hoe het is om zo te schilderen. “Elk kind krijgt de kans om na te denken over hoe hun eigen droomplek er zou uitzien. Die droomplek mogen ze zelf tekenen”, klinkt het bij de begeleidende kunstenaars. Als alle droomplaatsen klaar waren, ging de hele groep samen onder de verschillende droomplaatsen liggen en iedereen kon zelf zijn droomwereld toelichten aan de hand van een verhaal. Daarmee werd het een workshop van creatief zijn met de handen maar ook de fantasie van de de deelnemers speelde een belangrijke rol.