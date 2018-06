Kunst in Open tuinen 23 juni 2018

De Landelijke Gilde van Grembergen pakt dit weekend uit met 'Tuin en Kunst'. Er zijn een tiental tuinen open voor bezoek. In elke tuin staan beelden en schilderijen. Het evenement is te bezoeken op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni, telkens vanaf 10 uur.





Net zoals bij de vorige edities zal poëzie worden voorgedragen aan de Reynoutstraat 4 in Grembergen, op zaterdag tussen 10.30 en 12 uur. Alle bezoekers krijgen gratis een brochure met een korte beschrijving van de tuinen en de exposerende kunstenaars. Info: alain.van.de.voorde@telenet.be of via http://grembergen.landelijkegilden.be. (DND)