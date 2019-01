Kruispunt Hamsesteenweg volledig afgesloten door start tweede fase werken Nieuwe rotonde moet tegen eind maart helemaal klaar zijn Nele Dooms

08 januari 2019

13u30 6 Dendermonde Het kruispunt van de Hamsesteeweg met de Zogsebaan in Grembergen is vanaf nu volledig afgesloten voor het verkeer. Aanleiding is de start van de tweede fase van het grote wegenisproject voor de Hamsesteenweg. Die krijgt een volledige make-over. Het kruispunt zelf wordt een rotonde.

De wegen- en rioleringswerken voor de Hamsesteenweg in Grembergen startten, na jaren en jaren van plannen maken, budgetten voorzien en vertragingen, eindelijk in september 2018. In een eerste fase werd al de nieuwe rotonde ter hoogte van de aansluiting met de Vijfbunderstraat en Oude Molenstraat aangelegd. Na een korte pauze door bouwvakantie tijdens de kerstvakantie, start de aannemer deze week aan de tweede fase van het grote project. Die omvat de aanleg van de noordelijke helft van de rotonde en de aansluitingen op de Zogsebaan. Midden januari start nutsmaatschappij Eandis met de aanleg van nieuwe nutsleidingen aan de pare kant van de Hamsesteenweg, vanaf de rotonde tot aan de Gaverstraat.

De rotonde komt er om het drukke en gevaarlijke verkeersknooppunt van de Hamsesteenweg met de Zogesebaan een pak veiliger te maken. “Het verkeer zal via de rotonde makkelijker en beter doorstromen”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Fietspaden worden bovendien buiten de rotonde gelegd, zodat fietsers niet op de rotonde zelf oversteken, maar ernaast. De heraanleg moet bovendien vrachtwagens ontmoedigen om de Oude Molenstraat, wat eigenlijk een woonstraat is, in te draaien.”

Veiliger

Bovendien moet heel de Hamsesteenweg veiliger. De verkeersproblematiek daar is een oud zeer. Het is één van de meest onveilige wegen van de stad. Door het rechte traject hadden veel chauffeurs er de neiging te snel te rijden. De fietspaden liggen er al lang erg slecht bij. De heraanleg situeert zich tussen de Gaverstraat en de Zogsebaan. “Het volledige tracé krijgt aan beide zijden nieuwe, brede fietspaden. Die worden verhoogd en afgescheiden van de rijweg aangelegd”, zegt Dierick. “Daardoor kunnen fietsers veel veiliger hun weg afleggen. Er komt ook een nieuw voetpad”, zegt Dierick.

Over het hele traject komen nieuwe rioleringen, waardoor het afvalwater van dit deel van de Hamsesteenweg niet langer in de beek terecht komt. “Ook vuil water van gezinnen uit de Oude Molenstraat, de Vijfbunderstraat en de Groeneweg zal hierdoor naar de waterzuivering lopen. Zo worden beken in onze stad properder”, zegt Dierick.

De rotonde moet volledig klaar zijn tegen eind maart, begin april. Daarna starten fasen 3 en 4, met rioleringswerken en heraanleg van de wegenis in de rest van de Hamsesteenweg, tot aan het kruispunt met de Gaverstraat. Doorgaand verkeer moet blijven omrijden via de Zeelsebaan en de N41.