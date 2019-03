Kruispunt Gaverstraat met Smidsestraat krijgt fietsoversteek Nele Dooms

23 maart 2019

15u39 0

Het kruispunt van de Gaverstraat met de Smidsestraat in Grembergen krijgt een fietsoversteek. Dat heeft de gemeenteraad van Dendermonde goedgekeurd. De maatregel moet de oversteekbaarheid en veiligheid van dit kruispunt verhogen. Bovendien zal het ook de verbinding tussen de nieuwe wijk van de Fernand Khnopffstraat, Gravenhuisstraat en Keefstraat met het centrum van Grembergen verbeteren. De oversteek maakt deel uit van een bovenlokale, functionele fietsroute tussen Hamme en het centrum van Grembergen. “Door een fietsoversteek te realiseren, zorgen we ervoor dat de fietser hier meer in de aandacht staat”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Belangrijk is wel dat de fietsers hier geen voorrang hebben. Ze moeten wachten tot het verkeer gepasseerd is of een auto stopt voor ze oversteken.”