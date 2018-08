Kruispunt feest (en stelt werking voor) met barbecue Nele Dooms

21 augustus 2018

13u30 2 Dendermonde Inloopcentrum Het Kruispunt van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Dendermonde organiseert vandaag, dinsdag, een barbecue voor haar bezoekers. Bedoeling is ook om de werking bekender te maken bij de inwoners.

Het centrum bevindt zich aan de Weggevoerdenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. "Iedereen kan hier zomaar binnenspringen", zegt verantwoordelijke Marianne Merckx. "We richten ons op inwoners die het moeilijk hebben, problemen ervaren of in een isolement leven en zich eenzaam voelen. We bieden een luisterend oor, proberen te helpen en te ondersteunen, en organiseren activiteiten. Zo staat dit jaar het thema gezondheid centraal. Met de barbecue brengen we de bezoekers op een ongedwongen manier samen om eens te feesten. Dankzij financiële steun van het Dendermondse stadsbestuur kunnen we iedereen lekker gegrild vlees en groenten aanbieden."

Het Kruispunt bestaat ondertussen ruim drie jaar, en ontvangt elke dinsdag en donderdag gemiddeld dertig bezoekers. "Een duidelijk bewijs dat er wel degelijk nood is aan een initiatief als dit", zegt Merckx. "Graag bieden we overigens nog meer activiteiten aan. Dat kan gaan van ontspanningsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld yoga of creamomenten, over computerlessen, tot praktische hulp of administratieve ondersteuning. Maar daarvoor hebben we meer vrijwilligers nodig. Dendermondenaren die graag willen helpen, zijn dus welkom."

Wie interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Het Kruispunt, kan contact opnemen met Marianne Merckx via 0471/03.66.59, of mariannemerckx@cawoostvlaanderen.be.