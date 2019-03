Kroonveldlaan krijgt zebrapad aan site De Kroon Nele Dooms

De Kroonveldlaan in Dendermonde krijgt een zebrapad. Dat zal ter hoogte het Huis van het Kind - De Kroon aangelegd worden. De site is sinds 2018 open en lokt veel volk. Op de campus zijn het kinderdagverblijf De Kleine Kroon, het Opvoedingspunt OpvoedenSamen, de dienst onthaalouders, Kind & Gezin, Vehamed huisartsenwachtpost en het gezondheidscentrum GC De Tragel gehuisvest. “Daardoor komen er heel wat bezoekers en zijn er dus ook tal van oversteekbewegingen door voetgangers over de straat”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Daarom is het nuttig om hier een zebrapad aan te leggen, ter hoogte van de hoofdingang.”