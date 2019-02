Krokusvakantie voor jonge kunstenaars Nele Dooms

13 februari 2019



Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde zorgt tijdens de komende krokusvakantie voor een ‘kunstenaarsweek’. Jonge creatievelingen worden naar ‘t Fantasialand gestuurd. Elke dag van de vakantie maken ze kennis met een andere kunstenaar en gaan zelf aan de slag met verschillende technieken en stijlen. Tegen het einde van de week moet zo een eigen museum vorm krijgen. ‘Kunstenaars in ‘t Fantasialand’ is bestemd voor kinderen van zes tot negen jaar. Alleen genoeg goesting om erin te vliegen is voldoende om mee te mogen doen. Het kunstenaarskamp vindt plaats van 4 tot en met 8 maart. Deelnemen kost 80 euro. Info en inschrijvingen: www.ccbelgica.be.