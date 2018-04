Kroegentocht voor meifeest 28 april 2018

02u34 0

De Dag van de Arbeid laten de socialisten in Dendermonde niet zomaar voorbij gaan. Ze blazen verzamelen op de Grote Markt. Iedereen kan daar genieten van eten en drinken. Op het menu staan paardenworsten of balletjes in tomatensaus. Er zijn toespraken van de sp.a-kopstukken en er is ook een streepje muziek. Vanaf 15 uur zijn er optredens van Trio Jempi Sound en het Steven Vergauwen Trio. Zij brengen covers van bekende hits. Wie meer wil feesten, kan al een dag vroeger starten. Op maandagavond 30 april organiseert sp.a, samen met ABVV-Linx+ en Bond Moyson, een kroegentocht. Verschillende bands spelen in de cafés rond de Grote markt. Vanaf 20 uur starten de eerste optredens. Onder andere Filthy Horse, the Roadrunners, Steven Vergauwen Trio, DouglasBargain Band en The Suburbs staan op de planken. (DND)