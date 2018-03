Kritische lezing over terreur 21 maart 2018

Vormingplus Waas en Dender presenteert op woensdag 21 maart de lezing 'Oorlog zonder grenzen'. Gastspreker is Ludo De Brabander van Vrede vzw, een linkse vredesorganisatie. Hij toont hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terugvliegt. De Brabander zorgt voor een kritische lezing over terreur. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. De toegang bedraagt 11 euro.





Info en reservatie: waas-en-dender@vormingplus.be.





(DND)