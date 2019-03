Kris Verwaeren weg bij intercommunales Verko en DDS Nele Dooms

16u57 0 Dendermonde Kris Verwaeren is niet langer directeur van Verko en DDS. De man stond dertien jaar lang aan het hoofd van beide intercommunales. De Raad van Bestuur van DDS besliste om de samenwerking stop te zetten. Dat gebeurde tijdens een extra vergadering die recent nog werd samengeroepen, voordat binnenkort een nieuwe raad wordt samengesteld in het kader van de nieuwe legislatuur.

In het persbericht dat dinsdag over het einde van de samenwerking werd verspreid, heet het dat de samenwerking “in onderling overleg wordt stopgezet”. Het was echter al langer duidelijk dat verschillende bestuursleden zich vragen stelden bij de verdere toekomst na de vele stakingsperikelen een aanslepende onrust bij afvalintercommunale Verko. Of er verwacht wordt dat de rust bij Verko zou kunnen weerkeren na het vertrek van Verwaeren, is niet duidelijk. Alle bestuursleden bij DDS-Verko houden de lippen hierover momenteel stijf op elkaar. Peter De Leeuw zal voorlopig de taak als waarnemend algemeen directeur voor zowel DDS als Verko overnemen.

Verwaeren heeft in totaal 23 jaar dienst op de teller bij de intercommunales, waarvan dertien jaar als algemeen directeur. Hij kan terugblikken op tal van concrete realisaties voor ondernemen in de streek, betaalbaar wonen en ontspanning. Als directeur van Verko was hij ook medeverantwoordelijk voor de modernisering en de uniformisering van het afvalbeleid in de regio en tal van projecten op het vlak van milieu en klimaat.

“Verwaeren toonde zich al die jaren met veel gedrevenheid en inzet voor een verbetering van de welvaart in de regio”, klinkt het bij DDS. “Er is veel waardering voor het werk dat werd geleverd, niet zelden in zeer moeilijke omstandigheden. Zijn inspanningen resulteerden ook in een zeer gezonde situatie van beide intercommunales op financieel vlak.”

Verwaeren zelf laat optekenen dat vooral een gevoel van dankbaarheid overheerst voor de steun die bestuurders en medewerkers van DDS en Verko gaven om projecten mogelijk te maken.