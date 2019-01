Kris Van Damme overleden Nele Dooms

12 januari 2019

13u19 0 Dendermonde Kris Van Damme, ere-voorzitter van de Dendermonde Rugby Club, is zaterdagochtend overleden. Hij is 59 jaar geworden. Drie jaar geleden kreeg Van Damme de diagnose terminale kanker en getuigde daar heel open over via zijn Facebook-pagina. In rugbymiddens wordt immens gerouwd om de man, die van grote waarde geweest is voor DRC.

Kris Van Damme is altijd gekend geweest als bezige bij, levensgenieter ook. In de rugbywereld stond hij gekend als heel verdienstelijk vrijwilliger. Hij stond mee aan de wieg van de Dendermonde Rugby Club. 35 jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur. “Ik was misschien niet de meest begenadigde speler, maar ik hield van de unieke sfeer en de waarden van het rugby”, zei hij daar in een interview ooit zelf over. “Ik startte als ‘die rappe op de vleugel’ en werd daarna ‘dien dikken op de eerste rij’. Ik zat ook snel in het bestuur en was ook negen jaar voorzitter. Ik ben er trots op dat ik de club mee bracht tot waar ze nu staat, één van de meest toonaangevende in België.”

In 2016 kreeg Van Damme te horen dat hij terminale kanker had. De voorbije jaren voerde hij een hevige strijd tegen de ziekte, vastbesloten om nog zo lang mogelijk te leven en te genieten, zoals bijvoorbeeld van de opening van het nieuwe clubhuis van DRC op de sportcampus of een volgende Flanders Open Rugby. Van Damme getuigde heel open over zijn ziekte en strijd, onder andere via Facebook waar hij met regelmaat van de klok een “update strontkanker” postte. “Positivisme is de enige manier om om te gaan met deze ziekte”, zei hij daar zelf over. Ik wil me niet laten gaan in depressieve gedachten. Dan is het leven eigenlijk al voorbij. En ik wil ook lotgenoten een hart onder de riem steken.”

Dankzij een Immunotherapie slaagde Van Damme erin om de ziekte de baas te blijven, maar uiteindelijk moest de strijd toch gestaakt worden. De man overleed rond 10 uur zaterdagvoormiddag. Bij DRC sloeg het nieuws in als een bom. “Onwezenlijk nieuws”, reageert Gert Van den Steen van DRC, jarenlang bevriend met Van Damme. “Wat Kris betekend heeft als rugby-kenner, maar vooral als mens, voor onze club is niet te beschrijven. Onze ere-voorzitter wordt in rugbymiddens, zowel nationaal als internationaal, enorm gerespecteerd. Zijn overlijden is een immens verlies.”

In oktober 2016 was Kris Van Damme nog bereid om, naar aanleiding van de Dag tegen Kanker, een groot interview te geven aan deze krant. Dat kan u hier lezen: https://www.hln.be/regio/dendermonde/-in-de-tijd-die-me-nog-rest-wil-ik-vooral-iets-betekenen-voor-lotgenoten~a2c8f7d1/