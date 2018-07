Kriebeldieren in Bastion VIII 04 juli 2018

Wie insecten wil zoeken en ontdekken, kan vandaag juli terecht in het natuureducatief centrum Bastion VIII.





Er vindt een wandeling rond "kriebeldieren" plaats. Op jacht met lepels en potjesloepen halen de deelnemers de beestjes even uit hun schuilplaats om ze van dichtbij te bekijken. De activiteit start om 14 uur. Deelnemen is gratis.





Geïnteresseerden verzamelen aan de ingang van Bastion VIII, aan de Begijnhoflaan 45 in Dendermonde. Info: bastion8@oost-vlaanderen.be of via 052/21.08.74. (DND)