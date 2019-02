Kraaiennest zorgt voor gezellige avond met quiz Nele Dooms

22 februari 2019

10u16 0

Gemeentelijke basisschool ‘t Kraaiennest van Grembergen organiseert voor de tweede keer op rij haar “Kraaiennestquiz”. Wie zin heeft in een gezellige avond met gemakkelijke en ook wat moeilijkere vragen is welkom. De organisatoren beloven een avondje met humor en leuke weetjes. De quiz begint om 20 uur. Ploegen van maximum vijf personen kunnen deelnemen. Meedoen kost 20 euro per ploeg. Liefhebbers kunnen terecht in ‘t Kraaiennest, aan de Rootjensweg in Grembergen. Info en inschrijvingen. http://www.tkraaiennest-grembergen.be.