Kraaiennest op kersttocht Nele Dooms

19 december 2018

14u44 2

De leerkrachten van de gemeentelijke basisschool Het Kraaiennest in Grembergen bouwden een leuke en gezellige kersttocht uit. De leerlingen en hun ouders konden daar aan deelnemen. “Elk jaar zorgen we voor een bijzondere activiteit in de eindejaarsperiode”, zegt juf Leen Van Keer. “Deze keer was dat een kersttocht van ongeveer vijf kilometer. Onderweg konden de deelnemers genieten van een hapje, een drankje en randanimatie.” Onder andere sneeuwvrouwtjes, kerstvrouwtjes en rendieren tekenden present. Weer opwarmen na de tocht kon tijdens een gezellig samenzijn in de school. Meer dan vierhonderd bezoekers genoten van de avond.