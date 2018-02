Kraaiennest houdt quiz 23 februari 2018

De oudervereniging van de gemeentelijke basisschool 't Kraaiennest van Grembergen organiseert op zaterdag 24 februari een quiz.





Het moet een gezellige avond worden waar jong en oud leuke, interessante, gemakkelijke en iets moeilijkere vragen voorgeschoteld krijgen. De Kraaiennestquiz begint om 20 uur. Ploegen van maximum vijf personen kunnen deelnemen. Meedoen kost 20 euro per ploeg. Iedereen is welkom in de polyvalente zaal van 't Kraaiennest, aan de Rootjensweg 76 in Grembergen.





Info en inschrijvingen: www.tkraaiennest-grembergen.be. (DND)