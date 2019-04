Kotkedei keert terug in vernieuwde versie Nele Dooms

19 april 2019

Dertig jaar geleden was het een begrip in Appels en omstreken en nu komt de “Kotkedei” van de basisschool Oogappel in Appels terug. Het oudercomité van de school zorgt op paasmaandag 22 april voor een hernieuwde versie van het evenement. “Kotkedei” staat voor een wandelrally met onderweg doe- en zoekproeven voor jong en oud, allemaal in het thema van Pasen. De kinderen gaan op zoek naar chocolade eieren, terwijl de volwassenen opdrachten uitvoeren met het legendarische “broekzakei”. Nadien smult iedereen van eieren met of zonder spek en brood. Vertrekken op “Kotkedei”-tocht kan tussen 13.30 en 14.30 uur, vanop de speelplaats van De Oogappel, aan de Hoofdstraat in Appels. Deelnemen kost 4 euro voor kinderen en 6 euro voor volwassenen. Info en inschrijvingen: kotkedeiappels@gmail.com.