Kortsluiting aan wagen in ondergrondse garage 29 januari 2018

Aan de appartementen in het Krijgshof in Dendermonde is zaterdagnamiddag een kleine brand ontstaan in de ondergrondse parkeergarage. Een voertuig kreeg er te maken met een kortsluiting en vatte vuur. De brandweer werd direct verwittigd en kwam zo snel mogelijk ter plaatse. Een alerte buurtbewoner kon al een groot deel van de wagen blussen als de brandweer aanwezig was. Het vuur was snel onder controle en kon zich niet verder verspreiden. Niemand raakte gewond, maar er was wel wat rookschade in de ondergrondse garage . (KBD)