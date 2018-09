Korte regenbui zet Oude Baan onder water Koen Baten

05 september 2018

20u02 4

Een korte maar hevige regenbui heeft de Oude Baan in Oudegem onder water gezet. Het probleem ontstond aan de papierfabriek en liep een honderdtal meter verder doorheen de straat. Het water bleef gelukkig net onder de deuren van de huizen. Sommige bewoners hadden een houten paneel voor hun deur geplaatst om te voorkomen dat het water zou binnenlopen in de huizen. Vermoedelijk konden de rioleringen de grote hoeveelheid water op korte tijd niet volgen. Na de regen zakte het water terug snel. Ook in Grembergen, onder meer in de Leugenstraat en het Klein Zand zou er even problemen met het water geweest zijn.