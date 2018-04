Korte Dijkstraat afgesloten 12 april 2018

02u32 0

De Korte Dijkstraat in Dendermonde wordt aanstaande zaterdag 15 april afgesloten voor het verkeer. Aanleiding is de Lenterit voor wielertoeristen, georganiseerd door wielertoeristenclub Buslotfietsers. Start en aankomst zijn voorzien aan Garage Buslot, in de Korte Dijkstraat 75 in Dendermonde. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zal de Korte Dijkstraat afgesloten worden voor doorgaand verkeer, vanaf de Posthoornstraat tot aan de Sparrenlaan. Het verkeersverbod geldt van 8 tot 15 uur. Plaatselijk verkeer is wel toegelaten. (DND)