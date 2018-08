Korfbaltornooi in Appels Koen Baten

Op 18 en 19 augustus organiseert de korfbalclub van Appels haar jaarlijkse Rosbeiaardtornooi. In totaal komen er dertien ploegen van over heel België afgezakt naar de sporthal op de Steenweg van Aalst. De korfbalclub uit Appels, die in de hoofdklasse 1 staat, wil strijden voor de eerste plaats. Iedereen is welkom om hen aan te moedigen. Na het tornooi is er ook een prijsuitreiking door schepen van sport Carine Verhelst.