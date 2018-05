Korfbalclub presenteert familiesportdag 26 mei 2018

De jeugdwerking van de Korfbalclub Appels organiseert vandaag, zaterdag 26 mei, een Familiesportdag. Iedereen kan met het hele gezin, familie of vrienden deelnemen. De organisatoren voorzien een leuk spelparcours om af te leggen. De familiesportdag begint om 13 uur. Liefhebbers kunnen terecht aan het Gemeentelijk Sportcomplex van Appels, aan de Steenweg van Aalst 41. Deelnemen is gratis. Info: 0473/71.87.79 of via jeugd@korfbalclubappels.be. (DND)