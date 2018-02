Koppel vernielt broodautomaat, bakkerij zet beelden online 03 februari 2018

03u02 0 Dendermonde Een jong koppel heeft vorig weekend de broodautomaat aan de Hoprank op de Oudegemsebaan vernield. De bakkerij kon het hele gebeuren filmen en plaatste de beelden gisteren online.

Je ziet de Mini van het koppel toekomen en een vrouw die brood wil kopen. Omdat de automaat niet reageert, stapt ze terug in. Enkele seconden later komt de man in beeld en stampt hij met zijn voet op de automaat, hij trekt ook twee keer aan het toestel maar vertrekt zonder brood.





"Totaal onnodig"

"Waarschijnlijk blokkeerde de automaat op dat moment even", vertelt zaakvoerder Kristof Eylenbosch. "Als ze de dag nadien gewoon even waren langsgekomen om dit te zeggen, hadden we het opgelost, maar nu hebben ze onze machine vernield en moesten we deze herstellen, wat toch totaal onnodig was", klinkt het.





Geïdentificeerd

Door de trap waren twee schuiven tijdelijk buiten gebruik. In de hoop om de daders te vinden, werden de beelden online geplaatst. Gisteren konden de beide daders in de latere namiddag geïdentificeerd worden en zullen ze geconfronteerd worden met de beelden.





(KBD)