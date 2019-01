Koperdieven Alfamet slaan gelijkaardige slag in West-Vlaanderen Alweer gestolen vervoermiddelen achtergelaten in Nederlandse Weert Hans Verbeke

24 januari 2019

17u51 2 Dendermonde De gangsters die begin december op spectaculaire wijze zes ton koper stalen bij het recyclagebedrijf Alfamet in Dendermonde, pleegden eerder deze week een identieke roof in het West-Vlaamse Tielt. Een gestolen bestelwagen en aanhangwagen die ze gebruikten om het koper te vervoeren, werd inmiddels teruggevonden in het Nederlandse Weert. Dat is de plek waar ook de vrachtwagen werd achtergelaten die bij de roof in Dendermonde werd gebruikt.

De goed voorbereide diefstal van begin december vorig jaar bij Alfamet, op het Hoogveld in Dendermonde, spreekt tot de verbeelding. De daders stalen eerst een vrachtwagen bij een buurbedrijf. De omheining van Alfamet werd met een slijpschijf opengemaakt. Op het terrein gebruikten de daders vervolgens een bandenkraan om de omheining, waar 11.000 volt op zat, aan flarden te rijden. Daarna was de weg vrij om bij Alfamet met liefst zes ton koper aan de haal te gaan. Van de buit, die een waarde heeft van zowat 25.000 euro, is nog altijd geen spoor. “Maar de vrachtwagen die gebruikt werd om het koper te vervoeren, werd enkele uren na de feiten achtergelaten in het Nederlandse plaatsje Weert, vlak over de grens”, weet Pieter De Saedeleir, medezaakvoerder van Alfamet. Weert is bij veel Belgen bekend van het vakantiepark Weerterbergen.

Wandelaar vindt gestolen bestelwagen

Het onderzoek naar de roof bij Alfamet verhuist binnenkort allicht naar West-Vlaanderen. Aanleiding is een identieke roof van begin deze week in Tielt. Bij Dhondt Recycling gingen twee daders maandagnacht aan de haal met vijf ton handgepeld koper. Dat vonden ze in een loods van het bedrijf. Om de buit te vervoeren, pikten ze bij een carrosseriebedrijf vlakbij een grote bestelwagen en dito aanhangwagen. Die combinatie werd een dik half uur na hun vertrek opgemerkt langs de E17 in Sint-Niklaas. En woensdagavond merkte een wandelaar in het Nederlandse Weert de achtergelaten bestelwagen en aanhangwagen op, beiden beletterd in de kleuren van het motorcrossteam waarin de zoon van de bestolen carrossier uit Tielt rijdt. De man vond het vreemd de combinatie op die plaats aan te treffen en besloot thuis even te googelen naar het motorcrossteam. Zo zag de man dat de bestelwagen en aanhangwagen gestolen waren. Hij belde daarop onmiddellijk de politie én de eigenaar.

Te veel gelijkenissen om toeval te zijn

De vindplaats - in het stadje Weert (Nederlands-Limburg) - van de voertuigen die zowel bij de feiten in Dendermonde als die in Tielt betrokken waren, is dezelfde. Op camerabeelden in beide bedrijven zijn twee daders te zien, hun gestaltes komen overeen. Het is dankzij de beelden ook duidelijk wie de leidinggevende is, zowel in Dendermonde als in Tielt. In beide gevallen gaat het om dezelfde persoon. Daarnaast zijn er nog een aantal elementen die de speurders er toe doen besluiten dat het om dezelfde daders gaat. Het is dan ook logisch dat één team rechercheurs de dossiers van beide diefstallen bundelt en verder onderzoekt. Er zal ook worden samengewerkt met Nederlandse speurders.