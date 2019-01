Kop Franz Courtens verplaatst naar De Volkswoningen Nele Dooms

04 januari 2019

17u17 2 Dendermonde De reusachtige kop van de vroegere Dendermondse kunstschilder Franz Courtens siert voortaan het grasveld aan de nieuwe burelen van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen, op de hoek van de Kroonveldlaan met de Pijnderslaan in Dendermonde.

De voorbije maanden stond het kunstwerk van Bram Buytaert in de prairietuin van de bibliotheek in Dendermonde-centrum. “Daar was hij geplaatst in het kader van het project ViewMasters, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van Courtens”, zegt Piet Pauwels, directeur van De Volkswoningen. “Het project omvatte onder andere street art, workshops en openlucht tentoonstellingen. Ook de monumentale kop hoorde erbij.

Nu het project afgelopen is, moest het kunstwerk weg aan de bibliotheek. Om te voorkomen dat het verloren zou gaan, stelden we voor om het een plaats aan onze nieuwe kantoren te geven. Het komt hier echt tot zijn recht en het werk is voortaan ook te zien vanuit treinen die over de spoorlijn vlakbij voorbij rijden. Pendelaars hebben er zo ook meteen een extra bezienswaardigheid bij.”

Het beeld is erg stevig, met binnenin een onzichtbaar watervat van 1.000 liter en een buitenafwerking in polyester. Het kan nog perfect vijf à tien jaar in de buitenlucht staan.