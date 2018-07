Koninklijke onderscheiding voor Cultuurkapel Odulphus 07 juli 2018

02u42 0

Cultuurkappel Odulphus in Dendermonde heeft een konkinklijke onderscheiding ontvangen. De Koninklijke Vereniging van de Historische Woonsteden en Tuinen van België beloont eigenaars Dirk Van Nimmen en Marleen Uten voor de renovatie van de vervallen oude Sint-Odulfuskapel aan de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde. De vroegere kapel is nu een muziek- en exporuimte geworden. Er vinden onder andere regelmatig klassieke concerten in plaats. Van Nimmen en Uten kregen hun prijs uit handen van prins Lorenz in het Egmontpaleis. De Sint-Odulfuskapel was een landelijke bidplaats uit de twaalfde eeuw. In 2015 werd ze grondig gerenoveerd. (DND)