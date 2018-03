Kompaan riskeert plots 27 jaar cel in 'Kanaalmoord' 14 maart 2018

In de zaak van de 'Kanaalmoord' heeft het parket in het Gentse hof van beroep de bevestiging van de 30 jaar cel gevraagd voor hoofdbeklaagde Yves H. Zijn kompaan Jurgen R. moet volgens de procureur 27 jaar krijgen. Een fikse verzwaring, want R. kreeg in eerste aanleg van de Dendermondse strafrechter 2 jaar voor lijkverberging. De procureur vordert nu in beroep een zwaardere straf omdat het volgens hem vast staat dat R. medeplichtig is aan de moord.





Op 7 januari 2010 verdween Eric Van Spitael uit Buggenhout. Hij logeerde bij een vriend en ging naar huis om zijn dieren te voederen. Nadien was van hem geen enkel spoor meer, tot hij twee maanden later, op 6 maart, kwam bovendrijven in Ruisbroek. Zijn lichaam was gewikkeld in plastic en in een gordijn, dichtgebonden met een ingewikkelde knoop en aan zijn voeten zaten handboeien. Uiteindelijk bleek dat hij gestorven was nadat H. hem meerdere slagen tegen het hoofd had toegebracht met een houten balk.





Vandaag komen de advocaten van R. en H. aan het woord in het hof van beroep. (DJG)